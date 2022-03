Luxus pur beim TV Friesen Telgte II vor dem Heimspiel gegen BSV Roxel

Der TV Friesen Telgte II erwartet in seinem zweiten Spiel 2022 den BSV Roxel. Rein sportlich hat diese Saison für alle Teams sicherlich nicht den allergrößten Wert. „Für uns geht es ausschließlich nur noch darum, die Mannschaft so gut es geht weiterzuentwickeln“, sagt Friesen-Trainer Sebastian Seitz.

Am Samstag (18 Uhr) soll der TV Friesen Telgte II in der Dreifachhalle den BSV Roxel empfangen. Aber was heißt das schon in diesen Zeiten, in denen wegen der Infektionswelle ein Spiel nach dem anderen verlegt wird – auch kurzfristig. „Wir haben gerade zweieinhalb Akut-Fälle. Ich hoffe, dass keine weiteren dazukommen“, sagte Sebastian Seitz am Donnerstag. 16 oder 17 Spieler seien wohl einsatzbereit, so der Friesen-Trainer. Das ist Luxus pur.

Die Telgter, Tabellendritter in der Bezirksliga, haben 2022 erst ein Spiel gemacht (und mit 31:25 gegen Schlusslicht Westfalia Kinderhaus II gewonnen). Roxel, Tabellensechster, stand seit Mitte November noch gar nicht wieder auf der Platte. In der Hinrunde gewann die Friesen-Zweite mit 27:20. Rein sportlich allerdings hat diese Saison nicht den allergrößten Wert. Für den Turnverein Telgte sowieso nicht. Wegen des Rückzugs der ersten Mannschaft aus der Landesliga im vorigen Sommer hat der Club zur Saison 2022/23 einen Bezirksliga-Platz sicher.

„Das ist alles etwas kurios zurzeit, auch mit der Terminplanung der ganzen Nachholspiele“, so Seitz. „Für uns geht es ausschließlich nur noch darum, die Mannschaft so gut es geht weiterzuentwickeln.“ Für die Zuschauer gilt am Samstag die 2G-Regel und Maskenpflicht.