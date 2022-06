Mädchen ermitteln Westfalenmeister

„Ich wollte noch einmal ein paar Highlights schaffen“, sagt Siggi Springmeier. 34 Jahre lang war der 69-jährige Telgter in verschiedenen Funktionen im SG-Nachwuchsfußball aktiv, im Sommer scheidet er auf eigenen Wunsch aus.

Zu seinem Ausstand hat er zum zweiten Mal nach 2019 die FLVW-Endrunde der Kreisauswahlteams um die Westfalenmeisterschaft bei den Mädchen U15 und U13 ins Jugendstadion geholt. Bei der Austragung vor drei Jahren war es so heiß, dass die Wettbewerbe um eine Woche verschoben werden mussten und dann lediglich eine Altersstufe zu ihrem Recht kam.

Für das anstehende Wochenende ist wieder warmes Wetter vorhergesagt, aber wohl deutlich angenehmer als 2019. Der Wettbewerb für die U15-Juniorinnen beginnt am Samstag um 10 Uhr. Die Kreise Tecklenburg, Lemgo, Paderborn, Bielefeld, Lippstadt, Beckum, Bochum, Steinfurt, Olpe, Münster, Gelsenkirchen/Herne und Ahaus-Coesfeld-Recklinghausen streiten in zwei Sechsergruppen um den Einzug in die Finalduelle. Die beiden Gruppensieger gelangen direkt ins Endspiel, das für 16.15 Uhr geplant ist. Gespielt wird in Neunerteams, jeweils zwei Matches laufen parallel zueinander.

Sonntags sind dann die U13-Mädchen dran. In dieser Altersstufe wird auf vier Kleinfeldern gleichzeitig gekickt. Auch sie beginnen um 10 Uhr, hier sind allerdings 16 Aufgebote in vier Gruppen am Start. Die Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Das Endspiel wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

In der U 13-Kreisauswahl Münster ist mit Carlotta Brückner auch eine Telgter Spielerin mit dabei. Jonna Eggersmann gehört diesem Team zwar ebenfalls an, kann verletzungsbedingt aber nicht auflaufen.