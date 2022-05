Mädchen-Teams der SG Telgte gewinnen Turniere in Köln

Im Rahmen eines großen „Fan- und Familienfestes“ vor dem DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln gewannen die U 13- und U 11-Mädchen der SG Telgte ihre Turniere. Die wurden auf den Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions ausgetragen. Die Pokalübergaben in der Halbzeit des Endspiels sahen 17 500 Fans.

Die U 13- und U 11-Juniorinnen aus Telgte jubelten auf den Stadion-Vorwiesen in Köln.

Der Fußball-Verband Mittelrhein veranstaltete im Vorfeld des DFB-Pokalfinales der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam (4:0) wieder zahlreiche Mädchen-Fußballturniere für E- und D-Juniorinnen. Daran nahmen auf den Vorwiesen des Rhein-Energie-Stadions in Köln insgesamt 69 Mädchen-Mannschaften teil, darunter auch zwei Teams der SG Telgte. Die U 13 und U 11 aus der Emsstadt spielten im Rahmen eines großen „Fan- und Familienfestes“ nicht nur locker mit, sondern gewannen die Turniere.

In ihren Fünfer-Gruppen siegten beide Telgter Vertretungen „dank großartiger Mannschaftsleistungen“, wie es in einer Mitteilung der SG heißt, jeweils in allen vier Gruppenspielen ohne ein einziges Gegentor (E-Mädchen mit 11:0 und D-Juniorinnen mit 9:0 Toren).

Im Finale behaupteten sich die Älteren (Trainer: Reiner Stevens) souverän mit 2:0 gegen den TuS Köln rrh. Beide Tore erzielte Johanna Röder. So konnten sie die jüngeren Vereinskameradinnen (Trainer: Daniel Röder) beim Entscheidungsschießen unterstützen. Nach dem 0:0 in der regulären Spielzeit von zwölf Minuten und drei vergebenen Matchbällen war es Mia Bröskamp vorbehalten, den Siegtreffer zu erzielen.

Als Belohnung fand die Siegerehrung für die erfolgreichen Finalisten aller Turniere in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinals in Köln auf dem Spielfeld statt – unter großem Beifall der 17 500 Zuschauer.

Alle Teilnehmerinnen der Turniere und jeweils zwei Teamverantwortliche hatten im Endspiel freien Eintritt auf den Sponsorenplätzen. Mit bleibenden Eindrücken und voller Stolz traten die SG-Mädchen und ihre Begleiter am Abend die Heimreise an.