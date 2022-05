Mardin Ahmedins letztes Match für SG Telgte-Wolbeck

Für Mardin Ahmedin (Nr. 7) steht am Samstag das letzte Match mit den SG-Basketballern auf Regionalliga-Niveau an.

Seit dem letzten Wochenende und dem 77:68-Heimerfolg gegen Dortmund-Derne hat auch Citybasket Recklinghausen II den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga sicher. Die Korbjäger der SG Telgte-Wolbeck sind schon länger gesichert. Also geht es für beide Aufgebote im direkten Duell am Samstag um 19.30 Uhr in der Emsstadt lediglich noch um einen gelungenen Saisonabschluss.

„Es ist nur die Frage, mit welchem Kader sie nach Telgte kommen“, ist sich SG-Coach Marc Schwanemeier noch nicht ganz darüber im Klaren, was ihn und sein Team zum Saison-Halali erwartet. „Zuletzt haben sie immer mit ein paar Akteuren aus der ersten Mannschaft in der 1. Regionalliga gespielt.“ Aber jetzt, wo der Klassenerhalt geschafft sei, wisse man nicht, ob sie den Weg zum Auswärtsmatch mitmachen würden.

Für Mardin Ahmedin wird es der letzte Auftritt auf Regionalliga-Niveau werden. Er hatte zuletzt immer wieder mit Knie- und Hüftproblemen zu kämpfen und gibt deshalb am Wochenende seinen Ausstand.

David Blome, Rafael Sierra und Robert Burrichter werden beim Saisonausklang nicht auflaufen. Mit dabei ist aber wieder Tahirou Diaby Touré.

Das Hinspiel haben die SG-Basketballer deutlich mit 78:50 für sich entschieden.