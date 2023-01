Max Winter verstärkt SG Telgte-Wolbeck II

Die SG Telgte-Wolbeck II steigt mit einem Derby in Wolbeck gegen Westfalia Kinderhaus in den zweiten Saisonteil ein. Mit dabei ist dann auch ein Neuzugang des Aufsteigers.

Die SG Telgte-Wolbeck II beginnt den zweiten Teil der Oberliga-Saison am Samstag um 17 Uhr in Wolbeck mit einem Heimspiel gegen Westfalia Kinderhaus. Das Schlusslicht hat nur eins von zehn Duellen gewinnen können. „Aber der Schein trügt“, sagt SG-Coach Mardin Ahmedin. „Zwei wichtige Spieler waren lange verletzt und jetzt haben sie auch einen Trainer. Das ist eine erfahrene Mannschaft, die gegen uns körperlich spielen wird.“ Ole Thewes und Lukas Buckermann, die in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen, und Rafael Sierra (zwei Spiele gesperrt) sind nicht dabei. Dafür stößt Neuzugang Max Winter (28) dazu. Der Flügelspieler kommt vom TVE Dortmund-Barop und verfügt über Erfahrung aus der 1. und 2. Regionalliga.