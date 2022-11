Mehr Spitzenspiel als Telgte in Ibbenbüren geht nicht

Am Sonntag klärt sich in Ibbenbüren, wer als Spitzenreiter der Handball-Münsterlandliga in die nächsten Wochen geht. Der TV Friesen als Tabellenzweiter stellt sich beim Primus vor. Die Telgter wollen wieder hochmotiviert ins Match gehen.

Wenn die Telgter Handballer in Ibbenbüren ähnlich energisch zupacken wie in dieser Szene, wird es schwer für den Primus.

Erster gegen Zweiter, Primus gegen ärgster Verfolger – mehr Spitzenspiel als am Sonntag um 17.30 Uhr bei SGH Ibbenbüren II gegen TV Friesen Telgte geht nicht. Ganz sicher wird noch nicht die Meisterschaft in der Münsterlandliga entschieden, aber einen Fingerzeig in Richtung Top-Favorit wird es schon geben.

„Das ist eine erfahrene Mannschaft mit einem ordentlichen Torhüter sowie gutem Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreisläufer“, hat Sebastian Seitz festgestellt. Zweimal (gegen Hiltrup und in Havixbeck), hat der Coach der Emsstädter sich den nächsten Gegner angeschaut. „Beim 25:24 gegen Havixbeck hat sich Ibbenbüren II schwergetan. Keine Mannschaft ist in unserer Liga unantastbar. Wer am häufigsten die volle Leistung abrufen kann, wird am Ende vorne stehen.“

Vieles wird davon abhängen, ob die Telgter erneut so hochmotiviert in die Begegnung gehen wie beim klaren 31:22 gegen die HSG Preußen/Borussia vor Wochenfrist. „Unser Kapitän Dennis Duwe hat unter der Woche eindringlich klargemacht, was wir erreichen können, wenn wir uns so pushen.“

Seitz geht davon aus, dass wieder etliche Telgter Zuschauer das Team begleiten werden. „Wir haben eine treue Fangemeinde.“ Verzichten muss er weiterhin auf Dean Wessel (beruflich in Bayern), auch Lasse Tilbeck fällt aus. Bei Johannes Große-Schute, Bastian Austrup (beide angeschlagen) sowie Steffen Hotte und Drilon Jashari (beide krank) ist er optimistisch, dass sie dabei sein können.