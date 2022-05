Meister Warendorfer SU ist zu stark für die SG Telgte

Mit 1:6 verloren die C-Junioren der SG Telgte zum Saisonabschluss gegen Meister Warendorfer SU. Geschenkt – der Klassenerhalt war bereits gesichert. Jetzt laufen die Planungen in Telgte für das nächste Jahr in der Bezirksliga. Elf der 18 Spieler aus dem aktuellen Kader sind aus dem Jungjahrgang.

Der Meister war eine Nummer zu groß: Die C-Junioren der SG Telgte verloren am Samstag ihr letztes Saisonspiel in der Bezirksliga bei der Warendorfer SU mit 1:6 (0:2). Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Oskar Otte zum 1:5 (63.).

Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr. „Für Warendorf war es ein bisschen Schaulaufen“, sagte SG-Trainer Sebastian Wende. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit große Konterchancen, müssen mit der Höhe des Ergebnisses aber leben. Dieser Gegner ist nicht unsere Kragenweite.“ Von den drei Teams am Ende der Tabelle ist die Telgter C-Jugend auf Platz acht die klare Nummer eins. Der Rückstand auf den Siebten ist groß, der Vorsprung auf die beiden Absteiger Preußen Lengerich und SC Altenrheine aber auch. „Wir haben drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt geschafft. Das hat uns auch nicht jeder zugetraut“, so Wende.

Der SG-Nachwuchs kickt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Elf der 18 Spieler aus dem aktuellen Kader sind aus dem Jungjahrgang und bleiben. Auch die Coaches Wende und Sascha Pauker machen weiter.