Menke und Holz fehlen Telgte-Wolbeck II gegen Herten II

Am Wochenende geht es darum, nach zwei schweren Spielen wieder unseren Rhythmus zu finden und Basketball mit Selbstbewusstsein zu spielen“, sagt Mardin Ahmedin. Um den Anschluss nach oben in der Oberliga-Tabelle nicht zu verlieren, soll gegen die Hertener Löwen II ein Heimerfolg her. Gespielt wird am Samstag um 17 Uhr in Wolbeck. Das Hinspiel haben die SG Telgte-Wolbeck Baskets II mit 77:57 gewonnen. „Das war bis dato unser höchster Sieg“, erinnert sich der SG-Übungsleiter noch gut an den ersten Vergleich der beiden Aufgebote. Bis auf Till Menke und Kijanosch Holz hat er gegen den Tabellenzehnten alle Mann an Bord. „Herten hat ein, zwei individuell starke Spieler, die Erfahrung aus höheren Klassen mitbringen“, so Ahmedin.