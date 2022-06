Mit dem Bus nach Alverskirchen – SG Telgte II will Aufstieg klarmachen

Für das letzte Punktspiel bei RW Alverskirchen hat die SG Telgte II einen Bus organisiert. Mit einem Sieg will der Spitzenreiter den Aufstieg klarmachen. Die SG-Reserve muss den Torhüter wechseln.

Ein Bus mit 75 Plätzen ist gechartet. „Den kriegen wir auch voll“, sagt Björn Busch, Trainer der SG Telgte II, vor dem letzten Meisterschaftsspiel in der Kreisliga B2 am Pfingstmontag um 15 Uhr bei der DJK Rot-Weiß Alverskirchen. Nach dem 1:0-Triumph im Topspiel gegen GW Westkirchen stehen die Telgter mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Mit einem Sieg sind sie Meister und kehren nach sieben Jahren in die Kreisliga A zurück. Mit einem Unentschieden gäbe es ein Entscheidungsspiel, wenn Westkirchen zeitgleich gegen Wacker Mecklenbeck III gewinnt. Das Hinspiel gegen Alverskirchen wurde mit 2:0 für die SG-Reserve gewertet, weil der Gegner ganz kurzfristig wegen Personalmangels abgesagt hatte. Die Rot-Weißen stehen auf Rang zwölf.

„Alverskirchen wird prügelheiß sein."

„Wichtig ist, dass wir mit der gleichen Intensität, Konzentration und Zweikampfhärte ins Spiel gehen wie gegen Westkirchen“, fordert Busch. „Alverskirchen wird prügelheiß sein. Ein frühes Tor für uns wäre gut.“ Die Gastgeber werden von Andreas Strump trainiert, früherer Coach der Telgter Zweiten in der Kreisliga A. Bei der SG II fehlen die Keeper Tim Augustin (verletzt) und Sebastian Neukötter (Urlaub). Dafür steht Maximilian Kleinherne im Kasten.