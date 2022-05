Mit Herz zum Aufstieg – SG Telgte III besiegt IFC Warendorf

Zur Halbzeit deutete alles auf den IFC Warendorf als Meister hin. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die SG Telgte III und gewann mit viel Herz mit 4:2. Das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga B sahen in Milte knapp 400 Zuschauer.

135 Tore hat der IFC Warendorf in dieser Saison in der Kreisliga C3 erzielt. In seinem letzten Match waren es nur zwei. Das reichte nicht für den Meistertitel. Die dritte Mannschaft der SG Telgte gewann am Samstag in Milte das Entscheidungsspiel der punktgleichen Spitzenteams mit 4:2 (0:1) und steigt in die Kreisliga B auf.