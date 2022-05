Mitgliederboom bei Grün-Weiß Telgte

„Wir haben für die Sommersaison zwei Mannschaften mehr im Erwachsenenbereich und drei zusätzliche Teams im Nachwuchsbereich gemeldet“, berichtet André Koch. Der Sportwart der SG Grün-Weiß Telgte freut sich über einen „ordentlichen Boom im Mitgliederbereich“. Rund 430 Vereinsangehörige zählt der Club aus der Emsstadt inzwischen. Ein Hobby-Aufgebot bei den Damen sowie eine Frauenmannschaft sorgen für die gesteigerte Anmeldezahl bei den Senioren.

Mit dem klaren Ziel Klassenerhalt gehen die Damen 40 (Verbandsliga) in die Freiluftsaison. Mit altvertrauter Truppe möchte der Vorjahresdritte mindestens drei der sieben Gegner hinter sich lassen. Los geht‘s am Samstag um 13 Uhr beim Hagener TC.

Die Herren 40 der Grün-Weißen sind 2021 auf Platz zwei ihrer Gruppe in der Münsterlandliga gelandet. Sie freuen sich über zwei Neuzugänge. Sascha Bartz (Position zwei) bringt Spielerfahrung vom TC BW Halle mit, Christian Rotter kommt aus Münster und ist für die Position fünf eingeplant. „Wenn alle fit sind, können sie oben mitspielen und gegebenenfalls aufsteigen“, sagt Koch. Allerdings schafft diesen Sprung nur der Erste, während drei Teams absteigen. Am Samstag um 13 Uhr steht das Heimspiel gegen den TuS Altenberge an.

Eine gute Platzierung haben sich die Herren in der Bezirksklasse zum Ziel gesetzt. Koch: „Mit viel Glück geht‘s vielleicht nach oben.“ Personell hat sich nichts verändert. Der erste Aufschlag erfolgt am Samstag um 13 Uhr beim TC Altenberge.