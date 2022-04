Murat Demiröz verstärkt Trainerteam der SG Telgte

Murat Demiröz verstärkt in der kommenden Saison das Trainerteam bei der SG Telgte. Er wird Co-Trainer neben Friedhelm Mors. In der Kaderplanung sind die SG-Verantwortlichen schon ein Stückchen weitergekommen.

Eigentlich wollte sich Murat Demiröz mit seinem Trainer-Comeback noch etwas Zeit lassen. Jetzt kehrt er in diesem Sommer – früher als geplant – doch wieder an die Seitenlinie zurück. Als Co-Trainer engagiert er sich in der nächsten Saison neben Friedhelm Mors, dem Nachfolger des aktuellen Chefcoachs Sebastian Wende, bei den Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte.

Demiröz hatte bis 2018 in der ersten SG-Mannschaft gekickt. Zwischenzeitlich spielte der feine Techniker aus Telgte bei der Warendorfer SU und Preußen Münster II. Von 2019 bis 2021 coachte er mit Janusz Bemben und dann mit Björn Busch die zweite SG-Mannschaft in der Kreisliga B.

Dass er jetzt wieder einsteigt, liegt auch an der Hartnäckigkeit von Magnus Hoveling, seines Kollegen bei den Altherren. Der Sportliche Leiter Damen bei der SG hat es am Ende doch noch geschafft, Demiröz den Job neben Mors schmackhaft zu machen. „Murat ist eine Identifikationsfigur im Verein. Ein super Typ, der viel Erfahrung hat“, sagt Hoveling. „Als Offensivspieler kann er Friedhelm sehr gut im taktischen und offensiven Bereich unterstützen.“

Als Betreuerin macht Stefanie Kuhrmann weiter. Hoveling hofft, dass die Landesliga-Truppe weitgehend zusammenbleibt. „Bis jetzt haben wir noch keine Absage aus dem aktuellen Kader bekommen. Viele haben schon zugesagt.“ Mit potenziellen Neuzugängen sei die SG in Gesprächen.