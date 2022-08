Nach Zohlen-Abschied voller Fokus bei der SG Telgte auf Wolbeck

Nach dem überraschenden Abschied von Trainer Mario Zohlen rückt die SG Telgte das erste Saisonspiel gegen den VfL Wolbeck in den Vordergrund. Frank Plagge und Jan Plagge coachen das Team bis auf Weiteres. Zum Auftakt fehlt Stürmer-Routinier Josef Maffenbeier.

Vater und Sohn in der Verantwortung: Frank Plagge und Jan Plagge coachen bis auf Weiteres das Telgter Bezirksliga-Team.

War das jetzt ein Erdbeben im Jugendstadion? Nein, sagt Jan Plagge. „Natürlich hat alle die Nachricht getroffen, aber als sie verkündet war, ging es nahtlos zum Training über“, berichtet der Co-Trainer der SG Telgte vom Donnerstagabend. Da hatte Chefcoach Mario Zohlen der Mannschaft erklärt, dass er seinen Posten niedergelegt hat, weil er – kurz gefasst – die Begeisterung verloren hat.

Frank Plagge, der neue Sportliche Leiter, und sein Sohn Jan, der neue Co-Trainer beim Fußball-Bezirksligisten, haben schon gemeinsam Jugendteams von Preußen Münster betreut. Dass sie jetzt wieder zusammen auf dem Übungsplatz stehen, hatten sie bis Mitte dieser Woche nicht geahnt. Plagge und Plagge leiten nun erst einmal das Training und coachen die Mannschaft beim Bezirksliga-Auftakt. In der kommenden Woche wollen sich die SG-Verantwortlichen zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht.

Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) kommt der VfL Wolbeck ins Jugendstadion. „Wir haben den Fokus am Donnerstag wirklich sofort wieder auf das erste Spiel gelegt“, versichert Jan Plagge. „Unser Auftaktprogramm ist ja nicht ganz einfach.“ Am zweiten Spieltag geht’s zu Vizemeister TuS Freckenhorst, dann kommt Schwarz-Gelb Oestinghausen.

Mit Telgte und Wolbeck treffen der Dritte und der Elfte der Vorsaison aufeinander. „Ein Duell auf Augenhöhe. Auch das Wetter wird ein Faktor“, sagt Jan Plagge. Der SG fehlen Josef Maffenbeier, Lukas Kleinherne und Konstantin Schoof (alle verletzt). Torjäger Fahri Malaj und Thomas Hitchcock sind aus dem Urlaub zurück.