Nachwuchs der SG Telgte startet in Billerbeck

Die C-Junioren der SG Telgte spielen in einer Bezirksliga-Staffel mit zwölf Mannschaften. Darunter befinden sich drei Aufsteiger. Der Telgter Nachwuchs startet in Billerbeck in die Saison.

Trainer Sebastian Wende geht mit den Telgter C-Junioren ins zweite Bezirksliga-Jahr in Folge.

Die Zahl der Staffeln in der C-Jugend-Bezirksliga wird zur neuen Saison von sieben wieder auf sechs reduziert. Das bedeutet für den Nachwuchs der SG Telgte, dass er in seinem zweiten Jahr in dieser Klasse nicht mehr auf neun, sondern auf elf Konkurrenten trifft.

Die Telgter kicken in der Staffel 1 weiterhin gegen die Ibbenbürener SpVg, Vorwärts Wettringen, den VfL Billerbeck, 1. FC Gievenbeck II, gegen die Sportfreunde Lotte und Borussia Münster. Aus der Staffel 7 der Vorsaison wechseln die SpVgg Vreden und Eintracht Coesfeld. Dazu kommen mit dem TuS Ascheberg, Fortuna Gronau und SuS Neuenkirchen drei Aufsteiger aus der Kreisliga.

Die Saison beginnt am 20. August (Samstag). Das SG-Team um Trainer Sebastian Wende startet in Billerbeck. Dann folgt am 27. August (Samstag) das erste Heimspiel gegen Vreden.