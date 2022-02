Neuaufbau beim TV Friesen Telgte nach großem Aderlass

Das Verbot von Haftmitteln, Corona mit all seinen Folgen für den Sport, Spielerschwund – der TV Friesen Telgte steckt in einer schwierigen Situation. Klaus Hillebrands und sein Team arbeiten an einem Neuaufbau. Der Abteilungsleiter gibt sich zuversichtlich.

In den Sporthallen am Telgter Schulzentrum setzen die Handballerinnen und Handballer des TV Friesen keine Haftmittel mehr ein. „Daran halten wir uns konsequent“, betont Abteilungsleiter Klaus Hillebrands. „In der Bezirksliga merken wir das schon. Bestimmte Wurftechniken gehen ohne Haftmittel einfach nicht. Das trägt zu einer Wettbewerbsverzerrung bei,“ bedauert er. „Die meisten Gegner spielen weiter mit Harz. Nur nicht in Telgte. Die Schiedsrichter und die Zeitnehmer achten darauf, dass das in den Hallen-Nutzungsrichtlinien festgelegte Haftmittelverbot befolgt wird. Die Verwendung von chemischen Präparaten wie Sprays oder Harz, die in der Halle Spuren hinterlassen, sind nicht erlaubt. Ansonsten droht der Spielabbruch.