Neuer Vereinsmeister: Strotmann löst Busch ab

Ein spannendes Finale im Herreneinzel war der Höhepunkt bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften der SG Telgte. In der Männerkonkurrenz gingen in diesem Jahr 19 Spieler an den Start. Gespielt wurde zunächst in vier Gruppen. Die jeweiligen Gruppenersten kamen direkt weiter. Die Zweiten und Dritten spielten in einer Zwischenrunde die Sieger aus, die anschließend in der K.O.-Runde auf die Gruppenersten trafen.

In den Halbfinalspielen setzten sich Lennart Machill mit 3:1 gegen Philipp Rust und Matthias Strotmann mit 3:0 gegen Titelverteidiger Björn Busch durch. In einem hochklassigen Endspiel lieferten sich Strotmann und Machill packende Ballwechsel. Strotmann entschied das Duell mit 3:1 für sich.

Für alle, die in der Gruppenphase ausgeschieden waren, wurde noch eine Lucky-Loser-Konkurrenz ausgespielt. In dieser Wertung sicherte sich Heiner Garwing mit einem 3:0-Erfolg über Alexander Stöckl den Pokal.

Traditionell wurden auch die Doppel-Vereinsmeister ermittelt. Dafür wurden zunächst alle Aktiven gemäß ihrer Spielstärke in vier Lostöpfe verteilt. Um die Paarungen möglichst ausgeglichen zu gestalten, wurden anschließend die Töpfe eins und vier sowie die Töpfe zwei und drei zusammengelost. So gab es schon in den ersten Runden spannende Begegnungen. Im ersten Halbfinale setzten sich Daniel Stöckl/Christian Stöckl gegen Philipp Rust/Timon Wortmann mit 3:1 durch. Im zweiten Spiel siegten Sascha Snitko/Linus Wortmann knapp gegen Lennart Machill/Alexander Stöckl (3:2). In einem ebenfalls packenden Finale siegten Snitko/Wortmann mit 3:2 und dürfen sich nun Doppel-Vereinsmeister nennen.

Nach der sportlichen Betätigung klang der Abend gemütlich im Telgter Takko-Stadion aus. „Die Vereinsmeisterschaften waren ein sehr guter Auftakt für die am kommenden Samstag beginnende Meisterschaftssaison“, sagt SG-Abteilungsleiter Christian Stöckl. „Nachdem coronabedingten Abbruch der vergangenen Saison freuen sich alle Aktiven, dass es endlich wieder losgeht.“ Die erste Mannschaft (Bezirksliga) startet am Samstag um 17.30 Uhr in der alten Zweifachhalle gegen Arminia Ochtrup IV.