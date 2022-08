Nicht lange grübeln – Ems Westbevern gegen FC Greffen

Die Fußballer des SV Ems Westbevern beschäftigen sich immer noch mit der vermeidbaren 1:3-Niederlage am Sonntag gegen die SG Sendenhorst. Umso besser, dass es bereits am heutigen Mittwoch weitergeht in der Kreisliga A1. In einem vom kommenden Sonntag vorgezogenen Spiel kommt der FC Greffen nach Vadrup (Anstoß 19.30 Uhr).

Greffen hat erst eine Partie absolviert und mit 0:3 gegen Münster 08 II verloren. „Wir müssen die Fehler abstellen. Und vor dem gegnerischen Tor müssen wir abgeklärter agieren“, fordert Ems-Trainer Andrea Balderi. Er kann wieder auf den zuletzt gesperrten Philip Schange zurückgreifen. Offen ist noch der Einsatz von Abwehrspieler Julian Knappheide (Rückenprobleme).