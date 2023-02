Nicht nur Jan Nosthoff trifft doppelt für Westbevern in Greffen

Die Fußballer des SV Ems Westbevern bleiben oben dran in der Tabelle der Kreisliga A. Zwei Akteure trafen doppelt beim deutlichen Erfolg in Greffen.

Als die Elf von Andrea Balderi in der zweiten Halbzeit effektiver im Abschluss agierte, fielen auch die Tore zum 5:1 (1:0)-Erfolg des SV Ems Westbevern in Greffen. Der Sieg war verdient, doch es war schon ein hartes Stück Arbeit, ehe der Favorit so richtig ins Rollen kam.

„Unsere Mannschaft hat vieles richtig gemacht und sich letztlich auch dafür belohnt. Wir müssen allerdings in gewissen Phasen einfacher spielen und im Strafraum des Gegners noch abgeklärter agieren“ sagte der Emser Trainer anschließend.

Hendrik Schlunz wieder treffsicher

Philip Schange (5.), Yannik Tewes (6.) und Daniel Stegemann (20.) verpassten zunächst die Führung. Einen Eckball von Michael Licher beförderte FCG-Spieler Jonas Pickhinke (22. ) ins eigene Tor. In der 34. Minute traf Michael Licher nur die Latte.

Jan Nosthoff gelang in der 56. Minute auf Zuspiel von Hendrik Schlunz das 2:0. Als dann nur drei Minuten später erneut Jan Nosthoff auf Vorlage seines Bruders Christian den dritten Treffer für seine Farben erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Zumal Ems-Torjäger Hendrik Schlunz (67.) seinem Namen alle Ehre machte und das 4:0 folgen ließ.

Kilian Neufend pariert

Dazwischen lag eine gute Möglichkeit für Greffen, die Westbeverns Torhüter Kilian Neufend aber abwehren konnte. Lars Becher gelang in der 76. MInute der Ehrentreffer für die Gastgeber. Schlunz setzte in der 81. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt zum 5:1.

Ems: Neufend – Knappheide (46. Wulfmeier), Stegemann, C. Nosthoff, Kötter – Schange, Wewelkamp, Licher (72. Deistler), Tewes (75. Mentzen), J. Nosthoff (81. Döbbeler), H. Schlunz. Tore: 0:1 Pickhinke (22./Eigentor), 0:2 J. Nosthoff (56.), 0:3 J. Nosthoff (59.), 0:4 H. Schlunz (67.), 1:4 Becher (76.), 1:5 H. Schlunz (81.)