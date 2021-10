Novum bei der SG Telgte vor der Fahrt zur Hammer SpVg II

Acht Tabellenplätze trennen die SG Telgter in der Bezirksliga 7 von der zweiten Mannschaft der Hammer SpVg. Die Reserve des Oberligisten steht auf dem 14. und damit dem ersten Abstiegsrang. Frank Busch schaut nicht nach oben, sondern in die andere Richtung. „Mit einem Sieg würden wir den Abstand nach unten vergrößern. Das ist mir wichtig“, sagt der SG-Coach vor der Partie am Sonntag (15.15 Uhr). Um sich über die Hammer zu informieren, hat er viel telefoniert. Was ihm alle gesagt haben: „Das ist eine junge, lauffreudige Mannschaft mit gut ausgebildeten Fußballern, die unwahrscheinlich ekelig zu spielen ist.“ Sein Team werde sich die Punkte hart erarbeiten müssen. Und das diesmal ohne Lukas Kleinherne. „Er ist eigentlich der Unverletzbare. Zerrungen kannte er bisher nur vom Hörensagen“, so Busch. Jetzt hat sich Kleinherne gezerrt und fällt aus. Ob Philipp Hartmann (kränkelt) und Kapitän Martin Röös (angeschlagen) in Hamm auflaufen können, war am Freitag noch unklar.