Patrick Altefrohne fährt in Göttingen auf Platz drei

Weil er sich im Zielsprint zunächst ans falsche Hinterrad geklemmt hat, musste Patrick Altefrohne vom Münsteraner Leeze-Team bei der Tour d’Energie in Göttingen noch zwei Fahrer passieren lassen. Enttäuscht über Platz drei war der Telgter nach dem Auftakt des German Cycling Cup aber nur im ersten Moment.

Im Schlussspurt musste Patrick Altefrohne (r.) ohne Anfahrer auskommen. Der Friesen-Fahrer kam bei der Tour d’Energie in Göttingen als Dritter ins Ziel.

2018 und 2019 ist Patrick Altefrohne in Göttingen jeweils als Vierter ins Ziel gekommen. 2020 und 2021 ist die Tour d‘Energie ausgefallen. Am Sonntag, bei der Neuauflage des Traditionsrennens in Niedersachsen, hatte der Radsportler des TV Friesen ein klares Ziel: Platz eins.