Paul Gummelt: „Auch eigene Fehler eingestehen“

85 Mitglieder des RV Gustav Rau Westbevern nahmen die Gelegenheit wahr, bei einem Trainingstag unter Turnierbedingungen im Springen und in der Dressur wieder Praxis zu bekommen – und Tipps vom Fachmann. Die gab Paul Gummelt. „Ich will stets auf Augenhöhe mit den Aktiven und nicht nur Richter sein“, betonte der Lüdinghauser.

„Das stärkt das Vertrauen und die Verbundenheit zu den Reiterinnen und Reitern. Sie alle waren lernwillig. Großes Kompliment an die Mitglieder des Jugendvorstands, der alles bestens für diesen Trainingstag vorbereitet hatte.“ Dass auch bei der fünften Auflage die Resonanz so groß war, freute das Team des Jugendvorstands mit der Vorsitzenden Kathrin Kolkmann.

„ »Oft wird alles auf das Pony oder Großpferd abgewälzt, ohne sich eigene Gedanken zu machen, woran es gelegen haben könnte.« “ Paul Gummelt

Gummelt schaute den Teilnehmern bei ihren Vorstellungen bis zur Klasse M über die Schulter. Der erfahrene Richter kommentierte einzelne Abschnitte, ließ Passagen wiederholen und nahm sich nach jedem Ritt Zeit, mit den Aktiven zu sprechen und sie auf Details hinzuweisen – beispielsweise auf die Verbesserung der Sitzhaltung und das Tempo.

„Vorausschauend denken und reiten, die Anlehnung an das Pferd finden, damit man zu einer Einheit wird“, erklärte Gummelt, was er erwartet. Es sei nicht immer der Fall, dass ein Reiter auch Fehler bei sich sucht, wenn es mal nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. „Oft wird alles auf das Pony oder Großpferd abgewälzt, ohne sich eigene Gedanken zu machen, woran es gelegen haben könnte“, so Gummelt. „Die Reiterei ist ein disziplinierter Sport, da ist jeder besonders gefordert, auch eigene Fehler einzugestehen.“

Derweil lobte Petra Weiligmann, die Vorsitzende des RV Gustav Rau Westbevern: „Unser Jugendvorstand ist sehr engagiert und dafür verantwortlich, dass der Trainingstag zu einer festen Einrichtung bei uns geworden ist.“ Dieses Angebot diente auch als Vorbereitung auf die Reitabzeichen-Abnahme (12. März) und das Jugendturnier (26./27. März) in der Vereinshalle.