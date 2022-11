Philip Schange von Ems Westbevern kennt sie fast alle bei der SG Telgte

Fußball: Derby in der Kreisliga A1

Mehr als die halbe Mannschaft der SG Telgte II zählt zum Bekannten- und Freundeskreis von Philip Schange. Der spielende Co-Trainer des SV Ems Westbevern spricht vor dem Derby am Sonntag (14.30 Uhr, Vadrup) in der Fußball-Kreisliga A1 über diese Verbindungen. Und der 31-Jährige erklärt, warum er solche Nachbarschaftsduelle nicht mehr so verbissen sieht wie früher.