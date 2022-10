Philip Schange von Ems Westbevern spricht über Druck und Hausaufgaben

Ems Westbevern steht an der Tabellenspitze. Zum zweiten Mal in dieser Saison. Die Verantwortlichen in Vadrup bleiben ihrer defensiven Linie aber treu. Co-Trainer Philip Schange erklärt im Interview, unter welchen Umständen er seiner Mannschaft zutraut, weiter ganz oben mitzumischen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison steht Ems Westbevern in der Fußball-Kreisliga A1 an der Tabellenspitze. Zugegeben, einige Verfolger haben ein Spiel weniger, andere sogar zwei, und die halbe Liga könnte auf die Schnelle nach oben springen. Derzeit aber ist keiner besser als der SV Ems. Was jedoch nicht heißt, dass in Vadrup die Sektkorken knallen. Und was auch nichts daran ändert, dass die Club-Verantwortlichen ihrer defensiven Linie treu bleiben. Im Interview spricht der spielende Co-Trainer Philip Schange über die Lage und die Perspektiven in Westbevern.