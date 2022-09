Plagge und Plagge bleiben bei der SG Telgte im Amt

Die sportlichen Argumente sind erdrückend: Unter der Regie des Vater-Sohn-Trainerduos Frank und Jan Plagge hat die SG Telgte die ersten drei Saisonspiele in der Fußball-Bezirksliga gewonnen und ist (wenn auch sehr mühsam) ins Kreispokal-Achtelfinale eingezogen. Kein Wunder also, dass der Verein das Erfolgsgespann nicht sprengen will. Plagge und Plagge coachen die Truppe jetzt fest und nicht mehr interimsmäßig.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch