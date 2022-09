Platz eins in der Team-Challenge in Versmold

In vier Wettbewerben mussten die Reiterinnen des RFV Gustav Rau Westbevern in Versmold bestehen, ehe Platz eins in der Vereinswertung feststand. Im Team sind sowohl ganz junge wie auch erfahrene Pferdesportlerinnen.

Sportlich erfolgreich war die Teilnahme der zwölf Reiterinnen des RFV Gustav Rau Westbevern an der Team-Challenge in Versmold. Nach guten Platzierungen in den einzelnen Wettbewerben stand am Ende der Gesamtsieg in der Vereinswertung.

Dabei hatten jüngere Pferdesportler gemeinsam mit den schon erfahrenen Reiterinnen die Möglichkeit, für den eigenen Verein an den Start zu gehen. Das Mitfiebern für die weiteren Teammitglieder machte da natürlich besonders viel Spaß.

Der Auftakt mit Platz zwei in der Freestyle-Kür Klasse A mit den Aktiven Anna Zimmermann auf Bella und Stephanie Schulze Hobbeling mit Paulchen verlief schon vielversprechend. Gleich drei Prüfungen beinhaltete der zweite Veranstaltungstag. Zunächst belegte das Quartett des RFV Gustav Rau den zweiten Platz in der Manschafts-A-Dressur.

Rang eins wurde es dann für die sechs Reiterinnen im Mannschaftsreiterwettbewerb. Und als i-Tüpfelchen belegten die vier gestarteten Reiterinnen dann auch noch Rang ein in der Mannschafts-E-Dressur. Die Equipe wurde von Kristine Horstmann und Daniela Dewair vorgestellt.

Die tollen Ergebnisse reichten am Ende für den Gesamtsieg in der Vereins- Challenge, wobei die Punkte aus den vier Wettbewerben zusammengezählt wurden.

Zur Belohnung gab es für die Westbevernerinnen einen Scheck für Fortbildungszwecke. Folgende Reiterinnen haben am Wettbewerb teilgenommen: Anna Zimmermann, Stephanie Schulze Hobbeling, Linn Sophie Horstmann, Toni Florentine Karthäuser, Tessa Schulze Hobbeling, Antonia Creas, Lena Hobeling, Ina Terörde, Amelie Schleif, Lena Heumann, Jana Schomaker und Maike Schlieper.