Primus Mauritz rettet sich in Ostbevern mit Mühe ins Ziel

In der zweiten Hälfte nahm die A-Liga-Begegnung zwischen dem BSV Ostbevern und SV Mauritz mächtig an Tempo auf. Und der Tabellenführer aus Münster wäre um ein Haar ins Straucheln geraten.

Da war die Ostbeverner Fußball-Welt noch in Ordnung - nach dem 1:0-Führungstreffer von Marcel Graf (Nr. 17) wurde der BSV-Mittelfeldspieler von seinen Teamkollegen ausgiebig gefeiert. Am Ende unterlagen die Gastgeber dem SV Mauritz aber doch mit 1:2.

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A1 wankte – aber er fiel nicht. Seit 13 Spielen ist der SV Mauritz unbesiegt, am Sonntag im Beverstadion sah es zwischenzeitlich so aus, als wenn diese Serie zu Ende gehen könnte. Ostbevern führte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 1:0, dann aber drehte das Team um Simon Lührmann und den Ex-Preußenspieler Benjamin Siegert die Begegnung doch noch zu ihren Gunsten und gewann das nun rasante Match mit 2:1 (0:0).

Die erste Hälfte verlief dabei eher unspektakulär. Zwei Chancen für die Gäste und eine für den Tabellenneunten durch Lucas Wigger wurde in dieser Phase notiert. „Mauritz hatte 60:40 Prozent Spielanteile“, so BSV-Trainer Daniel Kimmina.

Als Marcel Graf in der 53. Minute mit einem Flachschuss für die Hausherren erfolgreich war, änderte sich das zuvor bedächtige Spielgeschehen immens. Sofort drehte der Tabellenführer aus Münster auf, erspielte sich Möglichkeit auf Möglichkeit, der Ausgleich schien lediglich noch eine Frage der Zeit zu sein, aber BSV-Torhüter Tobias Jürgens war zunächst mehrfach zur Stelle. In der 67. Minute agierte er jedoch machtlos, als Justus Seifert zum Ausgleich traf. Und nur vier Minuten später ließ Benjamin Holz die Gäste erneut jubeln.

Wer aber gedacht hatte, dies sei die Vorentscheidung für den Favoriten gewesen, sah sich getäuscht. Leistungsträger Nils Hönicke wurde nach einem groben Foulspiel gegen Wigger mit Rot vom Feld geschickt (73.) und nun schalteten die Blau-Weißen in den nächsten Gang. Steffen Cramer und Lars Schulze Hobeling waren mit ihren Versuchen dicht dran am Ausgleich. Und wie Gäste-Keeper Simon König in der Nachspielzeit die Kopfbälle von Cramer und Matthis Poßmeier entschärfte, war schon außergewöhnlich gut. So blieb es beim 1:2.

„Bis auf eine Viertelstunde war es ein komplett ausgeglichenes Spiel. Der Ausgleich wäre verdient gewesen, aber so stehen wir – wie in Warendorf – erneut ohne Lohn da“, sagte Kimmina.

BSV: Jürgens – Langanke, Büst, Schulze Hobeling, W. Alali (85. M. Alali)– Middrup, Graf (69. Müller), Wittkamp (61. Poßmeier) – Dawud (61. Cramer), Wigger, Knoblich (77. Hülsmann). Tore: 1:0 Graf (53.), 1:1 Seifert (67.), 1:2 Holz (71.). Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Hönicke (73.)