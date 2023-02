„Riesenleistung“ der Telgter C-Junioren in Vreden

Telgte

Von solch einer Vorstellung seiner Schützlinge träumt jeder Trainer: Eine formidable Leistung, tolle Tore und ein überraschender Auswärtserfolg beim Tabellenvierten in Vreden erfreuten den Telgter C-Junioren-Coach Sebastian Wende am Samstag in der Nachwuchs-Bezirksliga.

-khk-