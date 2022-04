Roboter, Midi-Tisch und Mini-Schläger

Am Sonntag ist das Schnuppermobil des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Telgte zu Gast. Mit allerlei ungewöhnlichen Attraktionen für die heimischen Sportler.

Am Sonntag (10. April) ist es soweit: Der einzige rollende Geräteraum Deutschlands kommt nach Telgte. Eingeladen und unterstützt vom ehrenamtlichen Helferteam der SG Telgte öffnet das Schnuppermobil des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) von 10 bis 16 Uhr seine Türen in der alte Zweifachhalle am Schulzentrum.

Zum Vorschein kommt ein Laderaum, der bis obenhin mit Tischtennis-Equipment gefüllt ist. Tische, Schläger und Bälle in allen Größen und Formen laden zum Ausprobieren ein. So kann beispielsweise an einem Mini- oder Midi-Tisch mit Minischlägern versucht werden, einen Ball fast in der Größe eines Tennisballes auf die Spielfläche zu befördern. Auch gibt es einen Tischtennis-Roboter, der die Bälle mit einstellbarer Geschwindigkeit, Rotation und Platzierung punktgenau zuspielt.

Daneben gibt viele weitere Mitmachaktionen, um den Tischtennissport ganz genau kennenzulernen. Auch können sich alle Kinder und Jugendlichen über kleine Überraschungen freuen.

„Der DTTB bietet mit seinem Schnuppermobil die ganze Palette des Tischtennissports, gepaart mit einem hohen Spaßfaktor für alle Alters- und Leistungsklassen“, freut sich SG-Abteilungsleiter Christian Stöckl schon auf einen Schnuppertag der besonderen Art. So können auch die Eltern mitkommen und sich am Tischtennisschläger ausprobieren.

Unterstützt wird die SG dabei von DTTB-Teamer Erhard Mindermann, der im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ mit dem Schnuppermobil durch ganz Deutschland reist. Während des Schnuppertags können alle Interessierten flexibel kommen und gehen.

Mitzubringen ist lediglich Sportkleidung. Schläger und Bälle können vor Ort ausgeliehen werden. Für Fragen zur Veranstaltung steht Christian Stöckl, c.stoeckl@sg-telgte.de zur Verfügung.