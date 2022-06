Roreger coacht die Spielgemeinschaft

Beide Teams spielen 2022/23 in der Kreisliga B, beide Teams hatten mit personellen Problemen zu kämpfen. Da lag es nahe, über einen Zusammenschluss nachzudenken, der nun perfekt ist. Und auch der Trainer für die Fußballerinnen aus Westbevern und der SG Telgte II steht fest.

Jürgen Roreger (M.) wird in der nächsten Saison eine Spielgemeinschaft aus Fußballerinnen vom SV Ems Westbevern und der SG Telgte II trainieren.

Der SV Ems Westbevern und die zweite Mannschaft der SG Telgte werden in der neuen Saison 2022/23 im Damenfußball eine Spielgemeinschaft bilden. Das Team tritt in der Kreisliga B an. Ems ist aus der Kreisliga A dahin abgestiegen, die SG Telgte II spielt dort schon seit Jahren um Punkte.

Die Engpässe im personellen Bereich haben zum Zusammenschluss geführt. Der Großteil der Akteurinnen hat der Bildung einer Spielgemeinschaft zugestimmt. „Das ist für beide Seiten die beste Lösung. Wir werden wohl mit 24 bis 26 Spielerinnen die Saison angehen können. Das reicht aus für die Durchführung der Begegnungen“, sagt Trainer Jürgen Roreger, der bereits seit anderthalb Jahrzehnten die Emser Damen coacht. Von Seiten der SG Telgte soll nach Möglichkeit noch ein Übungsleiter dazu kommen.

Punktspiele und auch die Trainingseinheiten werden abwechselnd in beiden Orten ausgetragen. Mittwochs soll die Trainingseinheit in Telgte, freitags in Westbevern stattfinden. Nähere Einzelheiten werden noch abgestimmt. Ems ist verantwortlich für den Spielbetrieb und Ansprechpartner von Seiten der Spielgemeinschaft.

Im Vorfeld der Entscheidung hat jeweils ein Kennenlerntraining in Westbevern und Telgte stattgefunden. In anschließenden Gesprächen kam man dann überein, den Spielbetrieb so für beide Seiten aufrechtzuerhalten.

„Ich freue mich, dass die Spielerinnen aus beiden Mannschaften weiterhin in einem geordneten Umfeld Fußball spielen können“, kommentierte Magnus Hoveling, der Sportliche Leiter Damenfußball bei der SG Telgte, die Bildung der Spielgemeinschaft aus den Nachbarvereinen. „Beide Mannschaften haben Lust, das Projekt für die kommende Saison miteinander anzugehen.“