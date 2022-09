Schon 80 Tore – TV Friesen Telgte siegt auch gegen SG Sendenhorst

Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn der Trainer so früh in der Saison schon abwiegeln muss, damit die Erwartungen nicht ins Bodenlose schießen. „Wir haben zwei passable Spiele gemacht, aber eben erst zwei Spiele“, sagt Sebastian Seitz. „Erst in einigen Wochen lässt sich eine klare Aussage treffen, wer oben mitspielen kann. Mal abwarten.“

Zumindest ist es nicht abwegig, dass der TV Friesen in der Münsterlandliga dazugehört. Vor wieder guter Kulisse gewannen die Telgter am Sonntagabend in der Dreifachhalle gegen die SG Sendenhorst mit 42:29 (19:11). Nach zwei Runden haben sie 4:0 Punkte auf dem Konto und schon 80 Tore geworfen.

„Aber auch schon 59 bekommen“, mahnt Seitz. „Das ist eigentlich ein bisschen viel.“ Und vorne habe sein Team am Sonntag noch so einiges liegen lassen. „42 Tore sind ja nicht das Schlechteste, aber Sendenhorst war noch arg ersatzgeschwächt“, so der Coach.

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin, der Gegner kam mit der offensiven 3:2:1-Deckung nicht klar. Nach der 10:1-Führung (13.) begann Seitz, munter durchzuwechseln. Sendenhorst verkürzte noch auf 19:15 (35.), dann zog Telgte nach und nach davon.

Am Wochenende haben die Friesen frei. Das Spiel bei der DJK Eintracht Hiltrup wurde auf nächsten Dienstag (27. September, 20.15 Uhr) verlegt. Der dritte Sieg mit vielen Toren? Mal abwarten, wie Seitz sagen würde.

TV Friesen: Austrup, Deppe – Hotte (6/1), Jashari (5), Große-Schute (5), Nahrup (5), Langenberg (4), Enzner (4), Kostovski (4/1), Duddeck (3), Tilbeck (2), Sommer (2), Börger (1), Duwe (1), Grundmann.