Schon wieder eine Klasse-Leistung der SG Telgte

Eine Woche nach der Gala-Vorstellung beim 6:1-Heimerfolg gegen SW Hultrop haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte schon wieder eine Klasse-Leistung aufs Feld gezaubert. Beim Tabellensechsten TuS Lohauserholz-Daberg gewannen sie auch in dieser Höhe völlig verdient mit 4:0 und unterstrichen ihren dritten Platz damit eindrucksvoll.

„Das war ein ganz hervorragender Auftritt. Hut ab vor der Mannschaft, wie sie den Gegner hat laufen lassen“, zeigte sich SG-Coach Frank Busch begeistert von der Art und Weise des Auswärtstriumphes. „Unser Gegner ist nie für einen Punkt in Frage gekommen, obwohl er immer weiter draufgegangen ist. Das war sehr souverän von uns und hat richtig Freude gemacht. Es waren schöne Ballstafetten dabei.“

Die Emsstädter unterbanden von Anfang an das von Lohauserholz bevorzugte Spiel durchs Zentrum. „Wir haben eigentlich ihr Spiel gemacht“, so Busch weiter. Fahri Malaj mit einem direkt verwandelten Freistoß in die Torwartecke (17.) machte den Auftakt für die Gäste. Martin Röös (38.) legte – ebenfalls per Standard – zum 2:0 nach. Und noch vor der Pause erhöhte Tom Dombrowsky auf 3:0 (45.), als er den Fuß in einen Malaj-Versuch hielt und den Ball über die Linie drückte.

Malaj, Thomas Hitchcock, Marc Droste, Kevin Wolf und Niclas Tewes hatten Möglichkeiten, das Ergebnis in der Folge noch deutlicher zu gestalten. Aber es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Arbnor Jashari zum 4:0-Endstand erfolgreich war. Ein Punkt aus zwei Begegnungen reicht nun zu Platz drei im Abschlussklassement.

SG: Mende – Gronover, Dombrowsky, Plagge, Kleinherne (66. Schwienheer) – Lubeseder (62. Jashari/74. Kretzer), Röös, Droste (46. Tewes), Wolf, Hitchcock – Malaj. Tore: 0:1 Malaj (17.), 0:2 Röös (38.), 0:3 Dombrowsky (45.), 0:4 Jashari (70.).