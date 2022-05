Schwanemeier verlängert bei der SG Telgte-Wolbeck und hat Wünsche

Marc Schwanemeier trainiert seit 2012 in Telgte und ist mit der Spielgemeinschaft zweimal bis in die 2. Regionalliga aufgestiegen.

Etwas Zeit zum Nachdenken hat er gebraucht. Ganz so schnell wie in anderen Jahren hat Marc Schwanemeier diesmal nicht zugesagt. Mittlerweile steht die Entscheidung: Der 45-Jährige coacht die Telgte-Wolbeck Baskets auch in der Saison 2022/23. Er geht dann in sein elftes Jahr in Telgte.