Sebastian Mende wechselt von SG Telgte zurück nach Wolbeck

Nach fünf Erfolgen in Serie 2022 werden die Telgter Bezirksliga-Fußballer am Sonntag vom VfL Wolbeck auf ihre Leistungsstärke geprüft. Für einen Spieler ist es ein ganz besonderes Match – kehrt er doch an die Spielstätte seines früheren und zukünftigen Vereins zurück.

Für Sebastian Mende ist es ein ganz besonderes Match. Wenn der SG-Torhüter am Sonntag mit den Telgter Bezirksliga-Fußballern in Wolbeck aufläuft, ist es für ihn nicht nur eine Rückkehr an die Spielstätte, wo er als Jugendlicher aktiv war. Es ist gleichzeitig auch ein Vorgriff auf die nächste Saison, wenn er wieder das Trikot des VfL tragen wird. Nach etwa einem halben Jahrzehnt in der Emsstadt zieht es den Keeper im Sommer zurück an seine alte Wirkungsstätte. Nach seinem Umzug von Telgte nach Hiltrup hat er dann auch einen kürzeren Weg zum Training.

Fünfmal sind die Telgter in diesem Jahr angetreten, fünfmal haben sie gewonnen. Diese Serie soll natürlich auch im Vorort von Münster halten. Allerdings müssen sie ohne ihren erkrankten Torjäger Jo Maffenbeier auskommen. Im Gegenzug ist Felix Gronover nach überstandener Prüfungswoche wieder dabei.

„Wir gehen die Begegnung trotz unserer Erfolge demütig an. Wolbeck hatte zwar einen schwachen Start in die Saison, hat dann aber die Kurve gekriegt. Der VfL will mitspielen, für die Zuschauer wird es bestimmt ein schönes Spiel“, so SG-Coach Frank Busch. „Unser Gegner hatte allerdings zuletzt einige Spielausfälle, von daher sind wir sicher besser im Rhythmus.“

An das Hinspiel hat der scheidende Übungsleiter noch schmerzliche Erinnerungen: „Wir hatten drei Riesenmöglichkeiten in Überzahl alles klarzumachen. Dann haben wir in der 93. Minute mit der letzten Aktion den 1:1-Ausgleich kassiert. Es hat sich wie eine Niederlage angefühlt.“