Sebastian Seitz bleibt Trainer des TV Friesen Telgte

Die Mannschaften des TV Friesen Telgte steigen im März wieder in den Spielbetrieb ein. Die Entscheidungsspiele am Saisonende sind für das zweite Männerteam nicht relevant, weil 2022/23 sowieso eine Friesen-Vertretung in der Bezirksliga spielt. Und dann weiter mit Sebastian Seitz als Trainer.

Nur Training, seit drei Monaten kein Spiel mehr – was für eine öde Zeit für die Handballerinnen und Handballer des TV Friesen. Das Ende ist aber absehbar: Anfang März wollen die Telgter Teams wieder um Punkte kämpfen. „Das ist der Plan, und ich habe keine Bedenken mehr, dass wir das dann nicht gewuppt kriegen“, sagt Sebastian Seitz, Übungsleiter der zweiten Mannschaft.

Ob die Bezirksliga-Truppe nach der (im Verein selbst auferlegten) Pause direkt am ersten März-Wochenende wieder auf der Platte steht, ist noch offen. Sicher ist schon das Match am 13. März bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt. Vier weitere Partien sind noch nicht terminiert. Bei den Friesen-Frauen (Kreisliga) und bei der zweiten Männertruppe (1. Kreisklasse) sind jeweils drei Begegnungen noch nicht neu angesetzt.

„ »Es ist ja auch eine spannende Aufgabe, das hier alles so langsam wieder aufzubauen.« “ Sebastian Seitz

Die Normalrunde wird in allen Klassen regulär zu Ende geführt, dann ermitteln die Mannschaften in Entscheidungsspielen die Auf- und Absteiger. Für Telgtes Zweite ist das kein Thema. Weil das Landesliga-Team kurz vor dieser Saison zurückgezogen wurde und seitdem als Absteiger feststeht, spielt in jedem Fall eine Friesen-Vertretung in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Aus der zweiten wird 2022/23 die erste Mannschaft – dann weiter mit Seitz als Trainer. „Ich habe zugesagt“, erklärt der Coach. „Es ist ja auch eine spannende Aufgabe, das hier alles so langsam wieder aufzubauen – angefangen bei den Jugendmannschaften.“

Zunächst aber geht es in Kürze in der aktuellen Spielzeit weiter. Die Friesen müssen keinen Kaltstart hinlegen. „Wir haben so etwas wie eine zweite Saisonvorbereitung begonnen“, sagt Seitz. Seit dem 11. Januar trainiert das Team wieder zusammen – mit Selbsttests vor jeder Einheit. Gerade musste das Team eine kleine Pause einlegen, weil ein Spieler positiv getestet wurde. Die Saison-Fortsetzung im März gefährdet das aber nicht.