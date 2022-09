Sebastian Seitz spricht über Bratpfannen und Leistungshandball

Zu Hause gegen die Handballfreunde Reckenfeld/Greven startet der TV Friesen Telgte in die Saison. Im Interview spricht Friesen-Trainer Sebastian Seitz über die neue Klasse, die Ziele, das Harzverbot und die Perspektive Landesliga.

In der neuen Münsterlandliga (bislang Bezirksliga) startet der TV Friesen mit einem Heimspiel in die Saison. Die Telgter erwarten am Sonntag (18 Uhr, Dreifachhalle) die Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05. Im Interview mit WN-Redakteur Ralf Aumüller spricht Friesen-Trainer Sebastian Seitz (38) über die neue Klasse, die Ziele, das Harzverbot und die Perspektive Landesliga.