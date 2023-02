Sechs Treffer beim Telgter Remis gegen Borussia Münster

Die SG Telgte trennte sich in einem Freundschaftsspiel 3:3 (2:1)-unentschieden von Borussia Münster. Im Duell zweier Bezirksliga-Aufgebote, die in zwei unterschiedlichen Staffeln aktiv sind, gingen die Gäste in der 20. Minute durch Hannes John in Führung, als der ehemalige Westbeverner einen Konter erfolgreich abschloss. Arbnor Jashari (37.) und Niclas Tewes (42.) drehten das Match noch vor der Halbzeit zu Gunsten der Emsstädter. Nicolas Bemben hätte sogar noch erhöhen können. Die Telgter standen tief und legten den Schwerpunkt aufs Verteidigen, die Münsteraner hatten Vorteile beim Ballbesitz. Nachdem Fahri Malaj auf 3:1 (48.) erhöht hatte, sorgten John (62.) und Hannes Moritz (78.) für den verdienten Ausgleich der Gäste, die in ihrer Gruppe auf Platz zwei liegen. Hannes John hätte mit einem Freistoß und einem Kopfball sogar noch für den Borussia-Sieg sorgen können. Bei der SG kam Max Kretzer nach langer Verletzungspause zu seinem Comeback.