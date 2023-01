Hält die Serie der SG Telgte-Wolbeck auch in Werne?

Hoffnungen, auf einen angeschlagenen Gegner zu treffen, dürfen sich die Telgte-Wolbeck Baskets am Samstag (19.30 Uhr) nicht machen. Gastgeber LippeBaskets Werne hat zwar sein letztes Spiel in der 2. Regionalliga in Paderborn knapp verloren, aber schnell wieder den Schalter umgelegt. Am Montagabend warf Werne den Erstregionalligisten Citybasket Recklinghausen aus dem WBV-Pokal.

„Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen. Man weiß nie, wer gerade einen guten Tag hat“, skizziert Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck, die LippeBaskets. „Sie haben seit einigen Wochen einen Amerikaner, der sie noch ein bisschen gefährlicher macht. Und sie werden nach dem Sieg im Pokal sehr selbstbewusst sein.“

Das gilt aber auch für die SG Telgte-Wolbeck nach sechs Siegen in Folge und dem Triumph zuletzt über Spitzenreiter Dortmund. „Wir können ganz befreit aufspielen“, sagt Schwanemeier, der eventuell wieder mit Daniel Woltering rechnen kann. Werne ist Dritter, die SG Vierter. Das Hinspiel gewannen die LippeBaskets mit 83:72.