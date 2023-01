Serie der Erfolgserlebnisse ist für SG Telgte-Wolbeck gerissen

Nun hat es die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck doch erwischt. Nach zahlreichen Erfolgserlebnissen waren mehrere Faktoren für die Niederlage in Werne ausschlaggebend.

Patrick Oguama (r.) war mit 18 Zählern fleißigster Punktesammler bei der SG Telgte-Wolbeck in Werne.

Der Angriff auf Platz drei in der 2. Regionalliga ist gescheitert und die Serie an Erfolgserlebnissen auf Seiten der SG Telgte-Wolbeck gerissen. Mit 57:74 (31:47) unterlag sie am Samstagabend bei den LippeBaskets Werne. Nachdem eine Woche zuvor Spitzenreiter Dortmund-Derne noch vom Thron gestürzt werden konnte, fanden die Basketballer diesmal überhaupt nicht ins Spiel.

„Das war eine unserer beiden schlechtesten Leistungen in dieser Saison und unsere bisher höchste Niederlage“, musste Coach Marc Schwanemeier dann anschließend auch einräumen. „Es war kein schönes Spiel von uns. Unsere Trefferquote war unterirdisch und wir waren immer einen Schritt zu langsam. Der Gegner war nicht überragend, aber ein wenig cleverer.“

Werne trifft deutlich besser

Die heimischen Korbjäger mussten auf Daniel Woltering, David Blome und Leon Schmidt verzichten und kamen schwach aus den Startlöchern. 2:14 lagen sie nach fünf Minuten im Rückstand. „Werne hat alles getroffen“, so Schwanemeier. Zwar vermochte die SG den Abstand innerhalb von kurzer Zeit auf 12:16 (8.) zu verkürzen, aber über 15:26 (10.) und 21:37 (14.) gingen die Gäste mit einem 16-Punkte-Rückstand in die Pause.

Vorhaben misslingt

„Wir haben uns dann vorgenommen, in der Defense wacher zu sein, die Fehler zu minimieren und das Tempo hochzuschrauben“, berichtet der SG-Coach. „Aber wir waren zu langsam und haben so viele einfache Dinger vergeben.“

Sechste Saisonniederlage

Folgerichtig setzten sich die Gastgeber auf 61:47 (36.). Und schnell wurde klar, dass an diesem Tag nichts mehr gehen würde. Die SG kam weder für eine erfolgreiche Aufholjagd noch für Punktgewinne in Frage. Statt des Angriffs auf Rang drei stand nach der sechsten Saisonniederlage das Abrutschen auf Platz fünf der Zwölferklasse.

Am nächsten Samstag um 16 Uhr folgt der Auftritt beim Tabellenvorletzten Adler Frintrop. Dann wollen die Basketballer eine neue Erfolgsserie starten.

SG: Oguama (18), Krapp (9), Simon König (8), Petrov (7), Sieg (7), Anssari (5), Burrichter (3), F. Blome, Patte