SF Telgte setzen Saison mit nur drei anderen Mannschaften fort

Die Meisterschaftsrunden im Schach werden neu gestartet. „Diese Nachricht kam ziemlich überraschend, zumal es eine sehr lange Schach-Pause gab. Aber ich war sehr erfreut, dass man den Liga-Betrieb wieder aufnimmt“, sagt Peter Esser, der Mannschaftsführer der Erstvertretung bei den Schachfreunden Telgte in der Verbandsliga.

Die Anzahl der zu spielenden Bretter wird von acht auf sechs heruntergesetzt. „Viele Spieler haben sich die angesetzten Termine schon fest verplant und einige Mannschaften haben Mitglieder während der Corona-Pandemie verloren, sodass an den neuen Terminen viele Mannschaften nicht spielen können oder wollen“, erklärt der Telgter Pressewart Tim Pohl.

Nur die zweite Mannschaft spielt nicht mehr

In der Verbandsliga treten nur noch vier Teams an: Schach Nienberge II, SF Olfen, SC Falke Saerbeck und SF Telgte. Die sechs anderen Clubs machen nicht weiter. Die vier verbliebenen Mannschaften spielen eine komplette Runde nach dem Modus jeder gegen jeden. Der erste Spieltermin wurde auf den morgigen Samstag (16 Uhr) festgesetzt. Die Telgter starten in Nienberge. Dann folgen die Wettkämpfe gegen Saerbeck (30. April) und in Olfen (21. Mai).

„Die bislang erzielten Punkte zählen nicht, aber es gibt eine DWZ-Auswertung“, erläutert Pohl. Die Chance auf den Aufstieg ist groß: Zwei der vier Mannschaften rücken hoch. Auch die anderen Teams der Schachfreunde setzen den Spielbetrieb in verkleinertem Umfang fort – außer die zweite Mannschaft, weil in der Bezirksliga nicht mehr gespielt werde, so Pohl.

Im Knickenberghaus, der Telgter Heimspiel- und Trainingsstätte, tut sich einiges. Der neue Spielleiter Michael Gerversmann plant eine Reihe von Turnieren, um die Leute wieder an die Bretter zu locken – zum Beispiel die Vereinsmeisterschaft, Stadtmeisterschaft, den Jugend-Nachbarschaftspokal und den Monatsblitz. „Wir freuen uns im ganzen Verein sehr auf den kommenden Sommer und blicken gemeinsam mit einem guten Gefühl nach vorne“, betont Pohl.