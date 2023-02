SF Telgte verlieren zum Abschied gegen Bocholt

Die Schachfreunde Telgte verloren das letzte Spiel in der Regionalliga gegen SK Bocholt mit 3:5 und steigen nach einer Saison wieder in die Verbandsliga ab. Sie stellen aber einen jungen Spieler unter den besten Vier in der Topscorer-Liste der Liga.

Zu Beginn unterlag Lienhard Hilgart am Schlussbrett gegen einen stärkeren Kontrahenten im Endspiel. Am Spitzenbrett ließ sich Detlev Pohl dazu verleiten, sehr schnell zu spielen. Das führte zu einem Figurenverlust und damit zur Niederlage. Überraschend holte Abbas Almohammad einen ganzen Punkt am vierten Brett, nachdem er in eigentlich aussichtsloser Stellung den unaufmerksamen Gegner Matt setzte. Nach solidem Spiel einigte sich Rainer Stepa mit seinem Kontrahenten am fünften Brett auf ein Remis.

Mit den schwarzen Steinen hielt Alfred Kuhlenbäumer in der Wiener Partie dem Angriff stand und holte einen weiteren halben Punkt. Am sechsten Brett opferte Senior Dieter Rex einen Bauern für ein besseres Spiel, aber das genaue Spiel des Gegners führte nur zu einem Remis. Nach schnellem Abtauschen erreichte Tim Pohl am zweiten Brett eine sehr gute Stellung. Der Telgter konnte seinen positionellen Vorteil aber nicht verwerten und musste sich mit einem Remis begnügen. Nach einem langen und komplizierten Stellungskampf übersah Werner Dieckmann ein Schach und verlor eine wichtige Figur. Kurze Zeit später sah er seinen Verlust ein, so endete der letzte Mannschaftskampf der Emsstädter mit 3:5.

„Sehr schade, dass wir die Regionalliga schon nach einer Saison verlassen müssen“, sagte Nachwuchsspieler Tim Pohl, der am letzten Spieltag seine weiße Weste verlor. „Dennoch bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden, zumal ich in der Topscorer-Liste der gesamten Regionalliga den vierten Platz belege.“