SG-Coach Ahmedin fährt optimistisch nach Salzkotten

Mit den Siegen wächst das Selbstvertrauen - so auch bei Mardin Ahmedin. Der Coach der SG Telgte-Wolbeck II zeigt sich optimistisch, auch vom Gastspiel beim Tabellenzweiten TV Salzkotten II etwas mitnehmen zu können. Dafür sieht er mehrere Gründe.

Oberligist SG Telgte-Wolbeck II stellt sich am Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenzweiten TV Salzkotten II vor. Und trotzdem macht SG-Coach Mardin Ahmedin eine offensive Ansage: „Wenn wir gut spielen, gewinnen wir dort auch.“ Mit Max Winter und Rafael Sierra seien zwei Neuzugänge inzwischen integriert. Zwei zuletzt verletzte Akteure können wieder auflaufen und acht Siege in 14 Begegnungen haben dem Aufsteiger zusätzliches Selbstbewusstsein gegeben. Das Hinspiel haben die Baskets mit sieben Punkten Differenz verloren. „Salzkotten ist ein unangenehmer Gegner. Er spielt eine langsame, aber gut durchdachte Offensive“, so Ahmedin.