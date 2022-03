SG-Coach Frank Busch warnt vor Überheblichkeit

Am Mittwoch unterlag SV Westfalen Liesborn dem VfL Wolbeck in einem Nachholspiel mit 2:4 und bleibt damit Tabellenvorletzter in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Telgte feierte am Dienstag einen 3:2-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus.

Aufgrund dieser besonderen Ausgangsposition warnt Coach Frank Busch vor Überheblichkeit in Bezug auf das Match am Sonntag auf Kunstrasen in Wadersloh. „Das Spiel wird im Kopf entschieden. Alle Antennen gilt es auszufahren.“

Max Kretzer wird wegen seiner Leistenprobleme geschont werden. Für ihn rückt Jan Plagge, der aus dem Urlaub zurück ist, in die Innenverteidigung. Zudem fehlen die Langzeitverletzten Philipp Hartmann und Tom Dombrowsky. „Wir werden drei Spieler auf der Bank und eine gute erste Elf haben“, blickt Busch voraus.

Beim Gastgeber fällt Torhüter Laurenz Wittkampf aus, der nach einer Ampelkarte gegen Wolbeck gesperrt ist. Mit 60 Gegentoren stellt Liesborn defensiv das zweitschwächste Aufgebot.