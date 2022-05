SG-Coach Schwanemeier: „Beim BC Soest ist wohl die Luft raus“

Viele Monate stand der BC Soest ungeschlagen an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga. In der Hinrunde räumte das Team ab, was sich ihm in den Weg stellte – so auch die Baskets aus Telgte und Wolbeck beim klaren 75:56-Erfolg. In der Rückrunde folgte dann der Einbruch: Nach inzwischen vier Niederlagen ist der Zug Richtung Titelgewinn abgefahren. „Bei ihnen ist die Luft vermutlich raus“, glaubt SG-Coach Marc Schwanemeier. „Zuletzt mussten sie ohne ihren verletzten kanadischen Aufbauspieler auskommen.“ Bleibt die Frage, was die heimischen Korbjäger, die den Klassenerhalt bereits eingefahren haben, gegen den Tabellendritten in seiner derzeit eher mauen Verfassung ausrichten können. Sie werden dabei am Samstag um 19.30 Uhr in der Dreifachhalle der Realschule Wolbeck auf Mardin Ahmedin, Robert Burrichter, David Blome und Alexander Krone verzichten müssen. „Wir werden klein aufgestellt sein und mit neun oder zehn Spieler antreten“, so Schwanemeier.