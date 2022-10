SG-Frauen chancenlos beim 0:8 in Emsdetten

Die Telgter Landesliga-Fußballerinnen waren chancenlos bei ihrem Gastspiel in Emsdetten. Die Niederlage fiel deutlich aus.

Das einzig Positive für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte an diesem Wochenende waren die Ergebnisse der anderen abstiegsgefährdeten Teams. Da die Konkurrenz im Keller ebenfalls verlor, hat sich an der tabellarischen Situation für die Emsstädterinnen auch nach der 0:8 (0:3)-Niederlage bei Borussia Emsdetten nichts geändert.

„Emsdetten war eine Klasse besser und uns haushoch überlegen“, musste Coach Friedhelm Mors nach der achten Saisonniederlage einräumen. „Wir hatten auf mehreren Positionen Schwierigkeiten und sind ständig hinterhergelaufen. Das Ergebnis tut weh.“ Aber vom Einsatz und Willen her habe man sich nichts vorzuwerfen. Die Mannschaft habe alles reingeworfen, was da war, so der Telgter Übungsleiter weiter. Kurzfristig habe man auch noch auf Sandra Brambrink (verletzt) und Annica Fischer (krank) verzichten müssen.

Besonders mit Jule Uhlenbrock hatten die Gäste ihre liebe Müh und Not. Die gefährliche Borussen-Angreiferin stellte Telgte mehrmals vor unlösbare Aufgaben.

SG-Damen: Rodrigues Santos – Ix, Mors, Melchert, Krcic – Baysal, Heinze, Kretschmer – Deipenwisch, Hilgenhöner (74. Remkamp), Zhorzel (46. Prinz). Tore: 1:0 Kleve (22.), 2:0, 3:0, 4:0 und 5:0 Uhlenbrock (38./40./51./56.), 6:0 Wolters (64./FE), 7:0 Post (68.), 8:0 Leusmann (89.).