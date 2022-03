SG Grün-Weiß Telgte lässt die Jungen spielen

Die Herren der SG Grün-Weiß Telgte spielen in dieser Hallenrunde jedes Match in identischer Besetzung. In einer sehr jungen. Dabei denkt der Club auch schon an die Sommersaison – und an die weitere Zukunft.

Für die Grün-Weißen schlagen auf: Hanno Hartmann (Jahrgang 2002), Niclas Samel (2003), Nils Müller (2002) und Joost Hagedorn (2003). In einem Doppel hat zudem Luca Samel (2006) ausgeholfen. „Wir wollten diesmal die Jungen ranbringen, damit sie Erfahrungen und Spielpraxis sammeln“, erklärt Mannschaftsführer Nils Kutscher. „Und das hat ja auch super funktioniert.“

Niclas Samel Foto: Aumüller

Die Telgter haben 4:4 Punkte und können gelassen ins letzte Match am Sonntag (12 Uhr) in der Tennishalle Ostbevern gegen GW Albersloh gehen. Sie haben gegen den TC Albachten und beim Werner TC II jeweils mit 5:1 gewonnen. Niederlagen kassierte das Team beim SC Hoetmar (0:6) und beim ASV Senden (2:4).

Die vier Nachwuchsspieler sollen verstärkt auch in der Sommersaison zum Zuge kommen, so Kutscher. Da spielen die Grün-Weiß-Herren in der Bezirksklasse.