SG Telgte bezwingt Ems Westbevern im Test mit 5:2

Die Bezirksliga-Kicker der SG Telgte bezwangen in einem Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil den A-Ligisten SV Ems Westbevern mit 5:2 (4:0). Die Gastgeber fanden sehr gut ins Match und gingen durch Niclas Tewes (16.) in Führung. Jo Maffenbeier (22.), Fahri Malaj (37.) und noch einmal Tewes bauten den Vorsprung aus. „Das war eine sehr gute erste Halbzeit von uns mit einer klaren Ordnung“, lobte SG-Coach Frank Plagge. „Die Tore waren gut rausgespielt.“ Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Gast und kam seinerseits durch Philip Schange (50.) und Hendrik Schlunz (57.) zum Anschluss. Ein an Schange verursachter und von Lars Wewelkamp verschossener Foulelfmeter hätte noch einmal für Spannung in diesem Nachbarschaftsduell sorgen können. So aber machte Malaj nach einem Pfostentreffer von Arbnor Jashari mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 in der 74. Minute alles klar. „Zunächst haben wir ohne Gegenwehr agiert. In der zweiten Hälfte haben wir dann mit mehr Mut und Konzentration sowie mit Pressing nach vorne gespielt“, freute sich Westbeverns Trainer Andrea Balderi über eine Verbesserung seines Aufgebotes. „Für uns war es ein gutes Vorbereitungsspiel.“