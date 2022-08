SG Telgte erst bei Saxonia Münster und dann in Nottuln

In zwei Pokalspielen innerhalb von fünf Tagen können sich die Fußballerinnen der SG Telgte auf den Meisterschaftsstart (28. August bei Turo Darfeld) vorbereiten. Bevor der Landesligist am Sonntag (15 Uhr) in der ersten Runde des Westfalenpokals beim Ligakonkurrenten Grün-Weiß Nottuln antritt, wird er am Mittwoch (17. August) im Kreispokal gefordert. In Runde eins kicken die SG-Frauen ab 20 Uhr beim TuS Saxonia Münster.

Die Gastgeberinnen spielen zwar nur in der Kreisliga A, also zwei Klassen unter Telgte, haben in den Vorbereitungsspielen aber durch gute Ergebnisse auch gegen höherklassige Mannschaften auf sich aufmerksam gemacht. „So schlecht wird die Truppe nicht sein“, zeigt sich Friedhelm Mors beeindruckt. Der SG-Trainer hofft auf Linda Focke, deren Einsatz noch offen war. Er zieht nach der schweren Verletzung von Marion Osthues jetzt Verena Melchert in die Innenverteidigung. Weil der Kader klein ist, sollen Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft aushelfen.