SG Telgte erwartet Ems Westbevern

In der Meisterschaft trafen Telgte und Westbevern zuletzt in der Saison 2017/18 aufeinander, hier Murat Demiröz (l.) und Ems-Kapitän Oliver Hollmann.

In einem Vorbereitungsspiel erwartet die SG Telgte am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen im Takko-Stadion den Ortsnachbarn Ems Westbevern. Für die Gäste ist es nach drei Trainingseinheiten das erste Match 2023, für die Telgter das zweite nach dem Sieg am Donnerstag in Gelmer.

Das Derby hat größere Bedeutung für die SG – nicht aus Prestige-Gründen, sondern weil die Bezirksliga-Saison schon am 12. Februar fortgesetzt wird. Die Westbeverner spielen als eines der Spitzenteams erst am 26. Februar in der Kreisliga A wieder um Punkte. In der Meisterschaft standen sich die beiden Teams zuletzt in der Saison 2017/18 gegenüber. In der Hinrunde gewann Telgte mit 3:0, in der Rückrunde revanchierte sich Westbevern mit einem 5:3-Erfolg. Die SG wurde am Ende trotzdem Meister und ist in die Bezirksliga aufgestiegen.