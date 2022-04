SG Telgte fehlt gegen Westönnen die geistige Frische

Neun Spiele lang hatten die Telgter Bezirksliga-Fußballer nicht mehr verloren. In diesem Jahr waren sie noch komplett ungeschlagen. All das änderte sich am Sonntag im Heimspiel gegen RW Westönnen. Beim 0:4 (0:0) gegen den Tabellenfünften aus Werl waren die Emsstädter kaum wiederzuerkennen. Vieles, was zuletzt ineinander griff, wollte diesmal nicht funktionieren.

„Wir waren heute reif. Die geistige Frische war nicht da nach den vielen Begegnungen der zurückliegenden Tage. Es war Müdigkeit zu spüren. Dafür ist unser Kader einfach zu klein. Sich drei Tage nach so einem großen Spiel wie gegen Freckenhorst wieder zu motivieren, ist nicht so einfach“, fand SG-Coach Frank Busch Gründe für die magere Vorstellung.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz, verstanden aber kaum etwas Produktives damit anzufangen. Martin Röös‘ Flachschuss in der 38. Minute war die einzig vielversprechende Aktion im gegnerischen Strafraum. Ansonsten wirkte das Spiel der Gastgeber so unterkühlt wie die Temperaturen im Stadion.

Nach dem Seitenwechsel taute eine Mannschaft auf – aber das war nicht die Elf aus der Emsstadt. Nachdem ein Flachschuss von Fahri Malaj nicht ihr Ziel fand (55.), übernahmen die Gäste das Toreschießen. Innerhalb von gut zehn Minuten sorgten Dennis Bauer (58./68.) und Amadeus Chronz (66.) für die Entscheidung.

„Die ersten beiden Tore dürfen nicht zählen. Das erste war Abseits und dem zweiten geht ein Foul an Max Kretzer voraus“, kritisierte Busch. „Aber ob wir heute überhaupt ein Tor geschossen hätten?“, kamen ihm gleich wieder Zweifel, ob andere Entscheidungen des Referees an diesem Sonntag für ein erfolgreiches Abschneiden seiner Schützlinge gesorgt hätten.

Der SG fiel nach dem Rückstand nichts Passables mehr ein. Der Stecker war gezogen, die Punkte gingen verdient nach Westönnen. Tobias Schumacher setzte mit dem 4:0 in der 90. Spielminute den Schlusspunkt in einem Match, das so im Vorfeld sicher kaum jemand erwartet hatte.

„Jetzt gilt es, den Blick auf unser Spiel am Gründonnerstag in Ostinghausen zu richten“, so Busch. Am Sonntag zuvor ist die SG spielfrei.

SG: Neukötter – Gronover, Kretzer, Hitchcock, Kleinherne – Röös (57. Depner), Lubeseder, Droste (83. Krasniqi), Wolf – Malaj, Maffenbeier. Tore: 0:1 Bauer (58.), 0:2 Chronz (66.) 0:3 Bauer (68.), 0:4 Schumacher (90.).