SG Telgte fordert Westfalia Soest heraus

Dritter gegen Erster – auf dem Papier ist es ein Spitzenspiel. In der Tabelle trennen die SG Telgte aber 18 Punkte von Westfalia Soest. Die Gäste spielen in einer eigenen Welt. Was soll SG-Trainer Frank Busch auch anderes tun, als dem Überflieger einen heißen Tanz zu versprechen.

Der Spitzenreiter kann kommen, die Corona-Lage bei der SG Telgte hat sich beruhigt. Musste der Fußball-Bezirksligist vor einer Woche den Punktspielauftakt 2022 gegen Oestinghausen wegen einiger Covid-Fälle noch verschieben, ist die Mannschaft jetzt startklar. „Wir waren aber auch extrem vorsichtig. Wir haben alle Schutzmaßnahmen, die möglich sind, durchgezogen“, beteuert Trainer Frank Busch.

Am Dienstag standen 14 Spieler auf dem Übungsplatz, am Donnerstag 13 und am Freitag hatten sich zwölf angekündigt. „Das ist nicht optimal, geht aber“, so Busch. Es muss auf jeden Fall reichen, um am Sonntag (15 Uhr) gegen Westfalia Soest zu bestehen. Einen Punkt konnte dem Spitzenreiter in dieser Saison noch kein Gegner abknöpfen. 16 Spiele, 16 Siege, 66:7 Tore – Soest kickt in einer eigenen Welt. Der Club wird Meister, das ist sicher. Die SG hat (bei einer Partie weniger) 18 Punkte Rückstand – als Tabellendritter. „Man kann trotzdem von einem Spitzenspiel sprechen. Ein größeres hatten wir jedenfalls schon lange nicht mehr in Telgte“, sagt Busch und hofft auf eine gute Kulisse im Takko-Stadion.

„Wir können versprechen, dass wir fighten bis zum Umfallen. Wir wollen Soest alles abverlangen, was in unserer Macht steht“, geht der Trainer zumindest verbal in Vorleistung. Ob das reicht gegen den Überflieger? Die Soester stellen mit Mario Jurss (26 Treffer) auch den Toptorjäger der Klasse. Er traf auch am letzten Sonntag beim 2:1-Sieg der Westfalia im Derby bei RW Westönnen.

Im Hinspiel ging die SG mit 1:6 unter. „Da waren wir zu ängstlich. Wir müssen mutiger spielen und entsprechend auch die Zweikämpfe führen“, so Busch. Ein Fünkchen Hoffnung gebe es, „wenn jeder bei uns seine Möglichkeiten zu 100 Prozent ausreizt“. Bei Felix Depner geht das nicht. Der Stürmer fehlt wegen einer Fußprellung. Zudem sind Martin Röös und Lars Schwienheer noch verletzt.